"No sean brutos": el mensaje del presidente Petro tras decir que hay planes para tumbar su Gobierno

Desde el corregimiento de El Salado, en los Montes de María, Bolívar, donde participó de la entrega de más de 700 hectáreas de tierras a víctimas del conflicto y firmantes de paz, el presidente Gustavo Petro lanzó un fuerte mensajes a sus detractores y, en especial, a quienes, según él, estarían buscando sacarlo del poder.

"Hay quienes sueñan en tumbar el Gobierno, recogen platica de empresarios españoles, se van a España y a ver cómo se tumba el Gobierno, no se les ocurra hacer eso porque estarían iniciando una nueva ola de violencia, no sean brutos", insistió el mandatario.

En su discurso, el presidente defendió su política agraria y rechazó que con esta busquen expropiar y, por el contrario, cuestionó que las sentencias judiciales de tierras sigan estancadas por décadas.

"Entonces se nos hostiga porque queremos mecanismos más expeditos, les parece que es una expropiación que digamos que la tierra debe entregarse en un mes o en dos meses comprada con el dinero público, les parece que eso se llama expropiación exprés, pero no les parecía un problema que las víctimas murieran sin tener un título", dijo Petro.

Precisamente, el mandatario aclaró que los objetivos son devolverles la función social a las tierras y que sea cultivada por sí quien quiera hacerlo.

"Aquí pareciera que fuera un delito pronunciar siquiera la frase que en todo el mundo se repite: la tierra tiene una función social, el Estado debe hacerla cumplir; si la tierra no la cumple porque el tenedor no quiere cultivar, entonces se le ayuda, se le compra la tierra o, incluso, dice nuestra constitución, se le expropia, pero nosotros no queremos hacer eso", puntualizó.

