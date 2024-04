"No somos unos convidados de piedra": médico sobre motivo de las marchas de este domingo

Agamenón Quintero, presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, se refirió en diálogo con Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, a las motivaciones de la denominada marcha de las batas blancas, programada para este domingo, 21 de abril.

"Esto no es una marcha de grupos políticos, es de los médicos que queremos que sepan que esto está mal y no nos tienen en cuenta para nada, entonces cómo van a hacer un cambio en salud, no entiendo", cuestionó Agamenón.

En ese sentido, el presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas afirmó que los integrantes del gremio médico no son "convidados de piedra" y que, después de no hablar con ellos desde el Gobierno nacional, afirmó, "lo que hicieron fue aprobar a pupitrazos".

"Hace mucho tiempo el gremio de salud no salía a la calle, a manifestarnos, nos preocupa la salud de Colombia", añadió Agamenón, invitando a la movilización del domingo, según dijo, para "dejar legado de una buena salud".

Publicidad

Finalmente, según explicó el dirigente, lo que piden desde el gremio médico es, básicamente, "que se fortalezca la ley estatutaria, que no se ha podido regular en nueve años", siendo la ley que, consideró, necesita el país.