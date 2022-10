No soy irónico, le deseo suerte a Zidane: Materazzi

"Zidane puede contar con el peso de su personalidad en el vestuario. Pero no será fácil para él. Los grandes ex que llegan al banquillo están condenados a ganar ya después de dos o tres partidos. Yo, en todo caso, no soy irónico y le deseo suerte a él", añadió en una entrevista con La Gazzetta dello Sport. (Vea acá también: Zidane ovacionado en su primer entrenamiento ).

Materazzi también envió un recado a Rafa Benítez, destituido ayer como técnico del Real Madrid, asegurando que sin "empatía con los jugadores" no se puede ir "lejos".

"Lo había previsto, solo me equivoqué de unos diez días. Puedes ser el mejor del mundo pero si no tienes empatía con los jugadores, si no te acercas a los que tienen más personalidad y a los que no juegan no puedes ir lejos. Son los que juegan menos los que te salvan en los momentos difíciles", afirmó Materazzi.

El exdefensa internacional italiano destacó que en el Real Madrid la exigencia es máxima.

"El Madrid es una realidad difícil, no basta que te elija el presidente para tener una inmunidad. A los aficionados no le basta ganar 1-0 y también si marcas muchos goles no se conforman con una defensa que recibe muchos tantos", declaró. (Vea acá también: Cinco razones del fracaso de Rafael Benítez en el Real Madrid ).

Sin embargo, Materazzi quiso desear suerte al francés Zidane, a pesar de la desaventura que tuvo con él en la final del Mundial 2006.