No soy responsable del uso que uribismo dio a video: entrevistadora de Azcárate

Sáenz aseguró que tiene permiso para publicar la entrevista y que de hecho hay un acuerdo firmado con la actriz y presentadora. En ese sentido lamentó que el Centro Democrático haya editado y sacado de contexto las imágenes (Lea también: Centro Democrático aclara por qué Uribe publicó video de Azcárate en Twitter ).



“De hecho yo no aparezco en la entrevista del Centro Democrático. Sacan a la persona que está haciendo las preguntas, estas son reemplazadas por un texto. Más allá de lo que conlleve políticamente, se me sale de las manos”, expresó.



Además, relató detalles sobre cómo obtuvo las declaraciones de Azcárate: “Creé un personaje que se llama Socorro Porro, una argentina que es manicurista. Registro la realidad por medio de preguntas de actualidad. (…) Vengo haciéndolo desde hace dos años. Una de las personas que entrevisté fue Alejandra Azcárate. Le hice toda clase de preguntas (…) y una de esas fue, ¿qué opina usted sobre el proceso de paz?”.



Finalmente, se abstuvo de afirmar si emprenderá acciones legales en contra del partido, que, a través de un comunicado afirmó que el uso del video “se hizo de manera desprevenida y no hace parte de ninguna campaña publicitaria de la colectividad”.