“No tenemos evidencia de que en Colombia se esté haciendo el fentanilo”: minjusticia

En diálogo con Mañanas Blu, el ministro de Justicia , Néstor Osuna, compartió información importante sobre la situación actual del fentanilo en Colombia y la estrategia de la nueva política antidrogas.

Según él, el observatorio de drogas del Ministerio de Justicia ha estado monitoreando de cerca la presencia y el consumo de fentanilo en el país, del cual dijo “es mínimo”: "Las evidencias que nosotros tenemos en el observatorio de drogas del Ministerio de Justicia es que el consumo de Colombia, de fentanilo en Colombia es mínimo”, indicó el funcionario.

Sin embargo, el ministro destacó que esto no significa que no deban estar preocupados e hizo énfasis en la letalidad del fentanilo : "El problema del fentanilo es que es tremendamente letal. No amenaza solo la salud, sino que un día se puede convertir en el gran enemigo de la segunda cuarta parte del siglo veintiuno en términos de supervivencia. Tenemos que estar muy preparados por si eso llega”.

En los últimos meses, las autoridades han reportado un aumento en los casos de fentanilo, un opioide sintético 50 veces más potente que la heroína. En julio de 2023, se registraron los dos primeros casos de sobredosis por fentanilo en Medellín, y desde entonces se han reportado casos en otras ciudades del país, como Cali, Bogotá y Cartagena.

El fentanilo es un medicamento recetado para tratar el dolor severo, pero también se usa ilegalmente para mezclarlo con otras drogas, como la cocaína y la heroína. Esto se debe a que es muy potente y puede producir un efecto de euforia muy intenso.

Las autoridades han intensificado los operativos para incautar fentanilo. En julio, la Policía de Medellín incautó el cargamento más grande de fentanilo en la historia del país, con un peso de 1,5 toneladas.