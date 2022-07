“No tengo idea”: magistrado Pérez sobre quién paga campaña para que Petro lo nombre MinJusticia

Uno de los nombres que más ha sonado en los últimos días para asumir la cartera del Ministerio de Justicia en el gobierno de Gustavo Petro es el del magistrado del Consejo Nacional Electoral, CNE, Luis Guillermo Pérez , quien está pronto a terminar su periodo en ese cargo.

Justamente, a través de redes sociales se ha impulsado una campaña para que asuma como nuevo MinJustica, de la cual aseguró no saber quién la está moviendo o quién la paga; dijo que desconoce cuál será la decisión del presidente electo.

“No tengo ni idea ni he preguntado, no lo sé. Me han llamado muchas personas de Colombia y el exterior, solo agradezco esa confianza (…) Ignoro cuál sea la voluntad del presidente electo , simplemente he manifestado que, terminado mi periodo, quedaré destemplado y por su puesto con la voluntad de servir al nuevo gobierno si así es”, aseveró en diálogo con Mañanas Blu.

Asimismo, recalcó que no es él quien está postulando su nombre en redes sociales, pero que ve en eso la iniciativa de quienes “valoran” su desempeño en el CNE, recordando que lo que está haciendo ahora, según insistió, es entregar su “rendición de cuentas finales” ante los partidos y demás sectores.

“Esto no ha sido iniciativa mía, son iniciativas de personas que han valorado mi trabajo en el Consejo Nacional Electoral y están desarrollando a modo propio esa propuesta. Sobre el particular, tengo que decir que he sido un magistrado que, en su momento, fui electo por la oposición política con 43 votos en el Congreso en pleno, pero le consta a todos los partidos que mi trabajo ha sido en favor de respetar la Constitución sin importar el partido”.