No tenía amenazas, estamos a la deriva: hermana de joven desaparecido tras grabar video en Antioquia

El 14 de marzo, Luis Felipe Díaz, de 31 años y padre de un niño de dos años, salió de la casa de su novia en el Barrio Cabañas de Bello, Antioquia, junto con un conocido para supuestamente grabar un video musical en el que aparecería él junto a su moto.

Horas después, la mamá de Luis Felipe recibió una llamada de extorsión, solicitando 20 millones de pesos para su liberación. Después de negociar, acordaron una suma de 10 millones de pesos y la entrega de la moto de Luis Felipe como parte de pago, pero después de hacer la consignación acordada, no tuvieron más noticias de Luis Felipe.

Valentina Toro González, hermana de Luis Felipe Díaz González, habló en Mañanas Blu con Camila Zuluaga sobre lo sucedido.

"El salió de la casa de la novia porque iba a grabar un video. A él le gustaba mucho todo lo que tenía que ver como con aparecer en cámaras y desde eso no sabemos nada más de él. Mi mamá recibió una llamada más o menos a las 2:00 de la tarde. Lastimosamente no sabemos absolutamente nada de quién pudo haber sido o si es un grupo, lo único que sabemos es este caso esperando a recibir nuevas noticias o algo, por eso estamos como tratando de difundir lo que más se pueda porque la verdad, sabemos muy poco”, relató.

Sobre la entrega del dinero

Valentina dijo que el trámite para la transferencia del dinero se dio a través del mismo celular de Luis Felipe.

“Mi mamá consignó una parte y pues hasta ahí sabemos, todo fue como muy impersonal”, contó.

"No recibió amenazas"

Valentina descartó que su hermano estuviese amenazado.

"No tenemos conocimiento de que tuviera algún enemigo o algo así. Entonces estamos más preocupados, a la deriva, sin saber dónde mirar”, dijo.

¿Qué dicen las autoridades?

La familia ha acudido a las autoridades y la Fiscalía está investigando el caso. Sin embargo, hasta el momento no han recibido ninguna información sobre la identidad de los secuestradores o el paradero de Luis Felipe.

Valentina explicó que han intentado difundir el caso a través de los medios de comunicación y las redes sociales, en la esperanza de que alguien tenga información que pueda ayudar a encontrar a su hermano.

"La Fiscalía no nos ha dicho nada, entendemos todo es un proceso, que mi hermano no es el único desaparecido, por eso estamos buscando todos los medios para que se haga bulla", aseveró.

A la fecha, la familia de Luis Felipe no ha recibido ningún mensaje de el ni prueba de supervivencia.

"No hemos recibido nada y eso es como lo que nos tiene como más angustiados a nosotros. No sabemos si mi hermano sigue vivo o si no, entonces es como esa angustia de no saber nada", indicó.

Escuche la entrevista aquí: