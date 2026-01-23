En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Un muerto y 13 heridos deja ataque con granada en barrio Santa Fe, centro de Bogotá

Un muerto y 13 heridos deja ataque con granada en barrio Santa Fe, centro de Bogotá

El hecho ocurrió específicamente a las afueras de un burdel ubicado en esta zona de tolerancia. Unidades de la Policía Metropolitana de Bogotá y organismos de emergencia se desplazaron de inmediato al lugar tras el estallido que alertó a residentes y trabajadores.

