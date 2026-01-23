Un muerto y 13 heridos deja ataque con granada en barrio Santa Fe, centro de Bogotá

Una persona muerta y 13 más heridas dejó el ataque con granada contra un establecimiento de entretenimiento para adultos ubicado en el sector conocido como Santa Fe, en el centro de Bogotá.

Minutos después del atentado, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, detalló que este hecho se encuentra bajo investigación para determinar cuáles fueron las causas del ataque, que dejó como víctima mortal a un hombre de 72 años y que laboraba como mesero en el establecimiento.

La explosión sacudió la noche de este jueves el barrio Santa Fe, en la localidad de Los Mártires; según los reportes de las autoridades y testigos en la zona, desconocidos lanzaron un artefacto explosivo contra un establecimiento nocturno, dejando un saldo de una persona muerta, trece heridas y daños materiales en el sector.

El hecho ocurrió específicamente a las afueras de un burdel ubicado en esta zona de tolerancia. Unidades de la Policía Metropolitana de Bogotá y organismos de emergencia se desplazaron de inmediato al lugar tras el estallido que alertó a residentes y trabajadores.



"Efectivamente lanzaron un explosivo contra un burdel", confirmaron fuentes oficiales que ya adelantan las labores de acordonamiento y recolección de pruebas para identificar a los responsables.