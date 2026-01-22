Explosión con granada en el barrio Santa Fe en Bogotá deja un muerto: detalles del caso

Una explosión causada por una granada generó pánico en el barrio Santa Fe, en el centro de Bogotá. El ataque, ocurrido hacia las 9:00 de la noche en la carrera 16, dentro de la jurisdicción de la localidad de Los Mártires, dejó un saldo inicial de 14 personas heridas, una de las cuales falleció posteriormente en un centro asistencial.

De acuerdo con la Policía Metropolitana de Bogotá, el hecho se registró cuando dos hombres que se movilizaban en una motocicleta negra lanzaron un artefacto explosivo contra un establecimiento ubicado en la zona. La detonación ocurrió en la parte externa del local, donde varias personas se encontraban departiendo.

"En una motocicleta se desplazaban dos individuos sobre la carrera 16 y a la altura de un establecimiento comercial, lanzan una granada causando heridas a 14 personas. Posteriormente una de ellas fallece en el establecimiento médico”, informó el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, el brigadier Giovanni Cristancho.

Las autoridades precisaron que la mayoría de los heridos serían trabajadores de los diferentes negocios del sector, entre ellos meseros y porteros, quienes se encontraban fuera del establecimiento en el momento de la explosión. Ninguna persona resultó lesionada al interior del local y la infraestructura del mismo no presentó afectaciones de consideración.



¿Qué hay detrás del ataque?

Frente a las posibles motivaciones del ataque, la Policía indicó que aún no se puede determinar si el atentado iba dirigido contra el establecimiento o contra las personas que se encontraban reunidas en el lugar. En ese sentido, se investiga si el hecho podría estar relacionado con extorsiones. Según se conoció, la propietaria del negocio habría recibido llamadas extorsivas hace más de ocho meses, aunque no se registraron nuevas amenazas en los últimos meses.



“Todo hace parte de la investigación. Se conformó un grupo especial con personal de la SIJÍN, inteligencia policial, el Gaula y la Fiscalía General de la Nación para establecer los móviles y dar con los autores materiales e intelectuales”, señaló la institución.

Las cámaras de seguridad del sector ya están siendo analizadas para reconstruir la ruta de escape de los responsables y fortalecer el proceso de investigación. Mientras tanto, las autoridades reforzaron la presencia policial en la zona y reiteraron el llamado a la ciudadanía para suministrar información que permita esclarecer este hecho violento en la capital.