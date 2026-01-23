En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
MinIgualdad
Ataque con granada Bogotá
Aranceles de Ecuador
Concierto Bad Bunny

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Judicial  / Las movidas en la Corte sobre emergencia económica: dos magistrados piden suspensión provisional

Las movidas en la Corte sobre emergencia económica: dos magistrados piden suspensión provisional

Los magistrados Carlos Camargo y Juan Carlos Cortés radicaron solicitudes para suspender el decreto de la emergencia económica y el decreto que cobra los impuestos que se desprende del decreto que lo convoca.

Publicidad

Publicidad

Publicidad