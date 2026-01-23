Las movidas en la Corte sobre emergencia económica: dos magistrados piden suspensión provisional

Este viernes, 23 de enero, hubo gruesos movimientos en la Corte Constitucional sobre la emergencia económica. Altas fuentes al interior del alto tribunal confirmaron a Blu Radio que el magistrado de la Corte Constitucional, Carlos Camargo, radicó una solicitud para que se suspenda provisionalmente el decreto de la emergencia económica del Gobierno del presidente Gustavo Petro; la Sala Plena del alto tribunal deberá decidir si acoge o no esta petición.

Además de esto, también se conoció que, en el despacho del magistrado Juan Carlos Cortés, están evaluando la posible solicitud de suspensión provisional de los efectos del decreto tributario que abrió la puerta al cobro de nuevos impuesto al amparo de la emergencia económica.

Ese decreto es el más importante porque es el que cobra los impuestos al amparo de la emergencia económica, como, por ejemplo, del IVA al 19 % de los licores y el impuesto al patrimonio. El magistrado Cortés radicó esta solicitud de suspensión provisional hasta que la Corte se pronuncie de fondo sobre la legalidad del decreto.

El pulso allí en la Corte está entre la recusación contra el magistrado Ibáñez y el impedimento que presentó el mismo, ambos temas deberá zanjarlos la Sala Plena del alto tribunal.



Vale recordar que al alto tribunal han llegado un número considerable de peticiones de suspensión e inexequibilidad del decreto que declaró la emergencia económica, por ejemplo, Fenalco señaló que las razones expuestas por el Gobierno no cumplen los requisitos para activar un estado de excepción porque se trata de problemas estructurales y previsibles.

Por su parte, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, radicó una solicitud ante la Corte Constitucional en donde pide suspender de inmediato el decreto de emergencia económica, cuestionando que el Ejecutivo decretará la emergencia económica tras el rechazo por parte del Congreso a la ley de financiamiento y aseguró que hay un riesgo de que las medidas adoptadas generen recaudos tributarios irreversibles.