Investigan presunto secuestro de un ganadero en zona rural de Jamundí, Valle

Las autoridades en el Valle del Caucainvestigan el presunto secuestro de un ganadero ocurrido en zona rural de Jamundí. Según información preliminar, los hechos se habrían registrado en la vereda Chontaduro, durante el fin de semana, cuando el hombre se encontraba transitando por la zona.

La víctima, al parecer, fue interceptada por un grupo alrededor de ocho hombres, quienes armados con fusiles lo obligaron a descender de su vehículo y lo raptaron, llevándoselo con rumbo desconocido.

Pese a la información preliminar, las autoridades aseguran estar limitadas, pues la familia de la víctima aún no ha solicitado ayuda de manera formal: "Sí, hay información al respecto, pero no hemos recibido ninguna denuncia, y hasta que no haya denuncia no podemos decir qué pasó", señaló la gobernadora de Valle, Dilian Francisca Toro.

Se desconoce la identidad de la víctima y si su secuestro estaría relacionado con extorsiones, o con su actividad económica. Tampoco se tiene indicio de quiénes serían los autores del rapto, sin embargo, cabe resaltar que en la zona rural del municipio opera la estructura Jaime Martínez, disidencia de las Farc, la cual está en el foco de las autoridades tras la suspensión del cese al fuego que el gobierno nacional ordenó.