Blu Radio  / Mundo  / Video muestra cómo EE. UU. destruye bote en el Pacífico que transportaría droga

Video muestra cómo EE. UU. destruye bote en el Pacífico que transportaría droga

En total, Estados Unidos suma más de 35 ataques de este tipo contra embarcaciones desde agosto de 2025. Más de 110 personas han muerto.

Foto: captura de video
Por: EFE
|
Actualizado: 23 de ene, 2026

