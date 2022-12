No toda muerte violenta es un asesinato: Mockus sobre el caso Dilan

El senador Antanas Mockus se refirió a la muerte de Dilan Cruz, en medio de críticas en redes sociales por afirmar este martes que el fallecimiento del joven manifestante no habría sido un asesinato.

“Si hay asesinatos, pero no toda muerte violenta es un asesinato”, dijo Mockus.

“No soy una persona con formación jurídica, pero digamos que mi formación en Ciencias Sociales me hace distinguir fuertemente asesinato de homicidio, de homicidio intencional, etcétera. Yo no me imagino un joven colombiano, sea del Esmad o no, calculando dónde le pega en el cuerpo a un estudiante. Yo creo que ahí hubo algo que no fue intencional”, sostuvo.

El legislador aseguró que antes de emitir pronunciamientos sobre el caso Dilan Cruz, se deben surtir las investigaciones correspondientes.

“Habrá que mirar la investigación. Yo entiendo que la gente está furiosa y la gente cuando está furiosa pone adjetivos. Entonces es más duro decirle a alguien que es homicida”, declaró.

Según Mockus, el caso de Dilan Cruz, como en el de un policía muerto durante una manifestación, son equiparables.

“Muchas de estas muertes son una muestra de nuestro fracaso educativo. Recuerden el policía al que le pegaron en la Nacional un ladrillazo. El que tiró ese ladrillo, yo no diría que es un asesino, hasta que no se pruebe que el hombre había preparado la situación”, opinó Mockus.

Preguntado sobre la posibilidad de desmontar el Esmad, Mockus aseguró que no basta con disolver una institución y comparó la situación del cuerpo antidisturbios con la del desaparecido organismo de inteligencia DAS.

“Yo creo que eso es como lo del DAS. Uno puede disolver una institución y lo que importa es qué hace usted con los restos o con los nuevos elementos que usted introduce en esa situación”, dijo.

“No basta solamente con cambiar el Esmad. Hay que cambiar el entrenamiento, tal vez cambiarle el nombre. Pero lo que es clave es que no puede volver a suceder. La muerte [de Dilan Cruz] fue algo desproporcionado”, complementó.

Escuche esta entrevista:

