Blu Radio  / Nación  / “No vamos a revocar de un plumazo nada”: minambiente por paro de mineros en Boyacá

“No vamos a revocar de un plumazo nada”: minambiente por paro de mineros en Boyacá

La designada ministra de Ambiente, Irene Vélez, se pronunció a propósito del paro de mineros en Boyacá. Aseguró que, desde el Gobierno, su interés es proteger el medio ambiente y lograr acuerdos con todos los gremios.

Paro minero en Boyacá_Noticias Caracol.jpg
Paro minero en Boyacá
Foto: @NoticiasCaracol
Por: Alejandra Bello
|
Actualizado: agosto 07, 2025 05:37 p. m.

La ministra designada de Ambiente, Irene Vélez, a través de su cuenta de X, se pronunció acerca del paro que realizan los mineros en el departamento de Boyacá, asegurando que su objetivo principal es hacer todo bajo la ley, protegiendo los páramos y los derechos de las familias campesinas de estos territorios.

Según la información, ya se han logrado nueve acuerdos en las mesas de diálogo con los campesinos de la Alta Ladera de Boyacá. La ministra aclaró que la conservación del páramo y las actividades agrícolas y mineras pueden ser compatibles, siempre y cuando se hagan bien.

“No vamos a revocar de un plumazo nada, así como no quedará ni un minuto el Páramo del Cocuy desprotegido o desprovisto de un instrumento para su cuidado. Es jurídicamente inviable realizar una revocatoria directa de las resoluciones que actualmente se discuten en la mesa sin que haya respeto al trámite administrativo y al debido proceso”, aseguró la ministra encargada a través de X.

Cabe recordar que uno de los principales motivos que mantiene activo el paro minero en Cundinamarca es la exigencia de una revisión al sistema de regalías, sumada a la falta de regulación en la exportación de carbón, la necesidad de formalizar la actividad minera y el impacto que ha tenido la transición energética en las economías locales.

