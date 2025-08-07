“No vamos a revocar de un plumazo nada”: minambiente por paro de mineros en Boyacá

La ministra designada de Ambiente, Irene Vélez, a través de su cuenta de X, se pronunció acerca del paro que realizan los mineros en el departamento de Boyacá, asegurando que su objetivo principal es hacer todo bajo la ley, protegiendo los páramos y los derechos de las familias campesinas de estos territorios.

Según la información, ya se han logrado nueve acuerdos en las mesas de diálogo con los campesinos de la Alta Ladera de Boyacá. La ministra aclaró que la conservación del páramo y las actividades agrícolas y mineras pueden ser compatibles, siempre y cuando se hagan bien.

“No vamos a revocar de un plumazo nada, así como no quedará ni un minuto el Páramo del Cocuy desprotegido o desprovisto de un instrumento para su cuidado. Es jurídicamente inviable realizar una revocatoria directa de las resoluciones que actualmente se discuten en la mesa sin que haya respeto al trámite administrativo y al debido proceso”, aseguró la ministra encargada a través de X.

Nuestro compromiso es actuar en derecho y respetar el debido proceso en la protección de los páramos y la garantía de los derechos de miles de familias productoras de alimentos y cuidadoras del agua en estos territorios.



A través de 9 puntos de acuerdo alcanzados con la Mesa de…

Cabe recordar que uno de los principales motivos que mantiene activo el paro minero en Cundinamarca es la exigencia de una revisión al sistema de regalías, sumada a la falta de regulación en la exportación de carbón, la necesidad de formalizar la actividad minera y el impacto que ha tenido la transición energética en las economías locales.