Norte de Santander: expectativa en El Tarra por visita del presidente Gustavo Petro

Después del ataque armado a la avanzada del esquema de seguridad presidencial, Gustavo Petro llegará al municipio de El Tarra para reunirse con la comunidad y realizar un consejo de seguridad.

Además, no solo contará con presencia de la fuerza pública, sino también con autoridades locales para tratar temas de salud y educación.

Cerca de 300 hombres llegaron a la zona para mantener la seguridad después del ataque que sufrió el miércoles el esquema de avanzada de la Presidencia donde dos camionetas fueron atacadas con fusil.

La expectativa es muy grande dentro de la población pues es la primera vez que un presidente visita el municipio.

Osman Pardo, un habitante de El Tarra, dice que las prioridades son: mejorar el servicio de salud, las carreteras y la sustitución de cultivos ilícitos.

“Para transformar al municipio necesitamos vías, si miramos la entrada de Tibú a El Tarra, esa es una trocha, la carretera a Ocaña, lo mismo. Necesitamos carreteras”, afirmó.

También, muy emocionada se mostró María Zenaida Núñez, quien pidió soluciones en varios sectores: “Nosotros no tenemos salud, no tenemos viviendas dignas, no tenemos carreteras, no tenemos universidad, le pedimos al señor presidente que nos dé soluciones, nosotros lo pusimos allá con una gran esperanza”.

