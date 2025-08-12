“Nos arrebataron a un hijo de la patria”: mujer viajó desde Casanare a despedir a Miguel Uribe

Luz Marina Otálora, una bogotana que reside en Aguazul, Casanare, desde hace 13 años, viajó hasta la capital para participar en los homenajes al asesinado senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. En diálogo con Mañanas Blu de Blu Radio, aseguró que lo hacía “con el corazón roto”.

“Nos arrebataron un hijo de la patria. La política mía es que el hombre que trabaje que coma y el que no, que no coma. No estoy de acuerdo con las políticas baratas de que todo se volvió regalado, enseñando al hombre perezoso a no hacer nada”, expresó, criticando duramente las medidas del actual Gobierno.

Otálora afirmó que, a su juicio, “la política de la izquierda no va conmigo para nada” y aseguró que muchas personas que votaron por el actual presidente “están arrepentidas”. “Me devuelvo mañana, si Dios me lo permite, estaré en la catedral”, agregó.

También envió un mensaje directo al presidente Gustavo Petro: “Yo le diría que no sea hipócrita ni una persona de doble moral, aunque ya sabe su moral cómo es, entonces qué se le puede decir”, afirmó. Recordó además las palabras de Claudia, viuda de Miguel Uribe, y pidió “no rebajarse a lo que han hecho los que siguen a Petro, que son unos gamines de la calle”.

Despiden al senador Miguel Uribe en el Capitolio // Foto: AFP

Cabe recordar que, luego del fallecimiento de Miguel Uribe Turbay tras varias semanas luchando por su vida en la Fundación Santa Fe de Bogotá, el Gobierno nacional decretó un día de duelo por el magnicidio, mientras que su partido, el Centro Democrático, calificó el crimen como "un golpe a la democracia y una advertencia de que no podemos parar esta lucha contra el crimen organizado".