Nos daría la tranquilidad tener un observador ahí en la mesa: Marta Lucía Ramírez

Marta Lucía Ramírez, una de las promotoras del NO que ha sostenido encuentros con el equipo del Gobierno para la renegociación del acuerdo con las Farc, señaló que sería conveniente para ese sector político tener un observador en la mesa de La Habana para que se puedan defender sus propuestas con gran “compromiso”.



“Desde la primera reunión con Santos le dijimos que hay temas que son de fondo, creemos que ese acuerdo puede ser mucho mejor, un acuerdo óptimo, y queremos que nuestras propuestas se defiendan con convicción y compromiso”, dijo la conservadora.



“El que tiene que llevar esas negociaciones es el Gobierno, propusimos esa fórmula, eso se aplica mucho en los organismos multilaterales, pueden ser consultados por los miembros de la mesa, creemos que puede ser una figura aceptable para las partes, este ejercicio que se ha hecho con el Gobierno ha sido tan técnico y provechoso y nos daría la tranquilidad tener un observador ahí en la mesa”, agregó.



La excandidata presidencial indicó que “los propios negociadores han aceptado” sus propuestas y que el fin de tener un observador es que pueda ser consultado, que “pueda participar, contribuir en profundizar en algunos argumentos y ayudar a encontrar puntos de acercamiento”.



“No es solo un testigo, un testigo está viendo, pero no tiene participación, el observador si la puede tener a petición de la mesa”, señaló.



Ramírez también aseguró que el perfil de ese observador debe ser elegido entre quienes se han reunido con el Gobierno, pero dejó claro que debe ser alguien que no tenga aspiraciones políticas, esto con el fin de no contaminar las renegociaciones con las Farc.



“Es obvio que lo tendríamos que elegir entre todos los del NO con algún consenso, observadores que generen toda la confianza, que no tengan aspiración política (…) un observador que pueda hacer aportes, dar argumentos, contribuir a construir una posición de consenso en la mesa”, concluyó.