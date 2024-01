Nos pega para que le miremos la jeta: empleada de universidad que denunció acoso de Moreno de Caro

La Corporación Universitaria de Colombia, una universidad privada con sede en Bogotá, informó que suspendió los vínculos laborales que tenía con el exsenador Carlos Moreno de Caro, producto de las muchas denuncias de acoso y de maltrato laboral.

Las denuncias fueron hechas públicas por Leidy, una de las víctimas de maltrato, en un video que se volvió viral. En el video, Moreno de Caro se ve insultando y agrediendo verbalmente a ella y a otras trabajadoras de la universidad.

En entrevista con Mañanas Blu, Leidy contó que Moreno de Caro la golpeó en el brazo y la sacó de la oficina de un empujón. También dijo que el exsenador les decía a las mujeres que trabajaban en la universidad que no eran capaces de salir adelante sin un hombre al lado.

“Él lleva ya desde algún tiempo con nosotros siempre ha sido así, que hace sus reuniones pidiendo opiniones. Él nos grita, nos dice que no somos capaces como mujeres de poder salir adelante sin un hombre, que siempre debemos tener un nombre a nuestro lado para poder salir adelante”, dijo.

El rector de la universidad, Guillermo Hoyos, también fue entrevistado en Mañanas Blu. Hoyos dijo que Moreno de Caro no tenía ningún cargo dentro de la universidad desde el 2017, pero que sí tenía una oficina en la institución.

“Él no ordena pagos. Él no tiene ninguna jurídica dentro de la universidad. Para eso existen los departamentos que tienen que velar por esa por esas acciones. De pronto, como fundador, podría hacer algunos comentarios, pero jurídicamente no tiene Néstor que ver absolutamente nada con la universidad”, dijo Hoyos.

Sin embargo, Lady dijo que Moreno de Caro sí tiene injerencia en la universidad: “Él es el que manda ya todo lo que tiene que ver con la universidad. Todo lo relacionado en cuestiones de pagos. Él es el que nos ordena a nosotras absolutamente todo, desde poder imprimirle un papel hasta poder tener que escucharlo por una o dos horas sus discursos.

El maltrato, según denunció, no es solo verbal, pues, según su relato hay ocasiones en las que ha sido también físico: “A mis compañeras. A una, dos las ha les ha pegado así en el brazo. Para cuando no lo miran, que les mire la jeta. (…) La verdad siempre era que le miráramos la jeta. Nos decía sí, que miráramos la jeta, que a él le gustaba que lo miraran era a la cara”, relató.

“Nos suspendieron”

La denunciante también dijo que, tras la difusión del video, en el que se ve al exsenador gritar a las trabajadoras, su contrato fue suspendido, versión que contradice lo dicho por el rector de la universidad, quien dijo que no habrá retaliaciones.

“Él nos suspendió. Él le dio la orden al abogado que nos suspendiera. Yo tengo la carta de suspensión que me que me hicieron”, relató la mujer.