Nosotros no tenemos nada en contra de la Policía: líder de El Mango

Dagoberto Muñoz, presidente de la Junta de Acción Comunal de El Mango, el corregimiento de Argelia, Cauca, donde la Policía fue sacada por los pobladores, dijo en Mañanas BLU que no tienen nada en contra de los uniformados y que la decisión se tomó solo para resguardar sus vidas. (Lea también: Estación de El Mango debe reubicarse para no afectar civiles: alcalde de Argelia )



“Aquí no hay agresividad contra la Policía. Nosotros no tenemos nada en contra de la Policía. Aquí vivimos con miedo que se nos meta la guerrilla y nos destruya nuevamente el pueblo”, aclaró.



El líder comunitario manifestó que no quieren tampoco a los guerrilleros y negó, enfáticamente, que entre los que participaron en el desalojo haya milicianos de las Farc. (Lea también: Campesinos de El Mango, Cauca, exigen reubicación de estación de Policía )



Agregó que la decisión se tomó porque era inminente un ataque de las Farc: “Hablamos con el comandante de Policía, no nos organizamos para quemar la estación, le informamos de la presencia de la guerrilla y simplemente le dijimos que se ubicaran en otra parte para que no nos cogieran como escudos”.



Muñoz dijo que el incendio no fue originado por los más de 500 pobladores, sino por uno de los mismos uniformados que quemó “una ropa vieja que tenía”. (Lea también: “La institución nos abandonó”: policía de estación en El Mango, Cauca )



“Luego dijeron que era la población civil”, manifestó al afirmar que eso “es una gran mentira” y que no usaron la retroexcavadora para tumbar las trincheras que protegían a los 35 policías.