Nueva jornada de marchas en favor de las reformas del Gobierno este 20 de julio 

La Central Unitaria de Trabajadores, CUT, está convocando una nueva jornada de marchas en el país para el próximo 20 de julio: Día de la Independencia, día de inicio de la segunda legislatura del Gobierno de Gustavo Petro, día del primer discurso del presidente ante el Congreso y día en que se vuelve a presentar una propuesta de reforma laboral.

Según fuentes consultadas por Blu Radio, el Ministerio de Trabajo no tiene planes de convocar formalmente a la mesa tripartita de empresarios y trabajadores (como habían pedido la Andi y Fenalco) como lo hizo a comienzos de este año y simplemente preparará el nuevo texto con base en la ponencia de primer debate. Es decir, en la versión que ya incluye que los recargos nocturnos arrancan a las 7:00 de la noche y no a las 6:00 de la tarde.

Una versión inicial del texto estaría lista a finales de la próxima semana para que la ministra Gloria Inés Ramírez haga consultas y cambios con actores claves antes del día. Uno de los escenarios posibles es que la reforma se presente ante el Senado y no ante la Cámara de Representantes para facilitar el trámite.

La defensa de la reforma laboral es una de las razones por las cuales los sindicatos quieren salir a marchar.

Publicidad

“Para el movimiento sindical, este comportamiento va en contra, en particular, de la reforma laboral, sosteniendo mediante raciocinios engañosos que ellas generan desempleo, informalidad y que “quiebran” las empresas. Hay suficiente evidencia empírica y múltiples estudios, que indican una relación laboral con derechos, como es la propuesta del gobierno concertada con las organizaciones sindicales, recogiendo los intereses de las y los trabajadores; genera empleo, estabilidad laboral y reducción de la informalidad”, indica un comunicado conjunto de la CUT.

Aún no esta claro si ese 20 de julio también habrá ‘balconazo’ del presidente Gustavo Petro, pero ha dicho a los movimientos sociales que si no salen a las calles las reformas sociales no serán aprobadas por los congresistas.

Le puede interesar