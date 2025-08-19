Nueve mineros atrapados en Marmato, Caldas; están con vida

Nueve trabajadores permanecen atrapados dentro de una mina de extracción de oro en Marmato, Caldas, tras una emergencia ocurrida en la tarde de este martes 19 de agosto.

Los organismos de socorro confirmaron que lograron establecer comunicación con los obreros y todos se encuentran con vida.

El gobernador de Caldas, Henry Gutiérrez Ángel, manifestó lo siguiente:

“Lo más importante: ya se logró hablar con los trabajadores atrapados. Están con vida y en buenas condiciones, según nos confirma el equipo en terreno”.

Las labores de rescate avanzan con dificultad debido a la inestabilidad del terreno, lo que representa un alto riesgo de nuevos colapsos en el socavón.

Durante la noche continuarán los trabajos de estabilización con el fin de rescatar a los nueve mineros en el menor tiempo posible.