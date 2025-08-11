Ofrecen recompensa para dar con los autores de masacre en Puerto Caldas

Las autoridades en Pereira ofrecen una recompensa de hasta 10 millones de pesos por información que permita dar con el paradero de los responsables de la masacre registrada la noche del domingo 10 de agosto en el corregimiento de Puerto Caldas.

De acuerdo con las primeras indagaciones, los agresores habrían llegado desde alguna zona del Valle del Cauca en una motocicleta y, tras cometer el ataque, huyeron con rumbo desconocido.

La hipótesis preliminar apunta a que los sicarios buscaban asesinar a un joven de 20 años; sin embargo, sus abuelos intentaron intervenir y también fueron atacados a bala.

Cuando la Policía llegó a la vivienda, encontró sin vida a Blanca Nelly Osorio, de 63 años, y a Yefrin Andrés Herrera, de 20. Por su parte, Diego de Jesús Herrera Tamayo fue trasladado con vida al hospital San Vicente de Paúl, en Cartago (Valle del Cauca), donde falleció minutos después.

Las autoridades aún desconocen el móvil de la masacre y no descartan que esté relacionada con ajustes de cuentas o microtráfico de estupefacientes.

Puerto Caldas es un corregimiento de Pereira, ubicado en el límite con Cartago, y ha sido escenario recurrente de problemáticas sociales y hechos violentos.