Nuevo ciclo de diálogos de paz con el ELN se aplazaría

Blu Radio conoció que el quinto ciclo de diálogos de paz entre el gobierno de Gustavo Petro y la guerrilla del ELN, que se esperaba se desarrollara la próxima semana, sería aplazado.

Sin embargo, espera el gobierno nacional que este se desarrolle antes de terminar el año.

Según se conoció, la delegación del gobierno no está dispuesta a llevar esta crisis a México y ha señalado que es momento de que cada uno destape sus cartas y diga hasta dónde está dispuesto a ceder.

“Primero que entiendan que se trata de una crisis la berraca. No de una cuestión, ahí insignificante. Y segundo, que pensemos a ver cómo se puede solucionar. Desde luego ellos saben que no podemos admitir que ha bueno para que no secuestren entonces vamos a darle tanta plata, porque eso es simplemente hacer el juego al secuestro, caer en el chantaje del secuestro”, dijo Otty Patiño, jefe negociador del Gobierno a Noticias Caracol

Esto se da luego que Patiño le enviará una carta al máximo vocero en la mesa de diálogo con el ELN para adelantar una reunión de carácter urgente.

Blu Radio conoció que en caso de concretarse, esa reunión de emergencia se desarrollaría únicamente con las cabezas de delegaciones, máximo dos por cada una de ellas.

En caso de que la reunión se lleve a cabo en el extranjero, tendría el acompañamiento de un país garante como testigo.

