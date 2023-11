Miembros de la Bancada Caribe piden suspender mesa de diálogos con el ELN: "No hay voluntad de paz"

Desde la denominada 'Bancada Caribe' del Congreso de la República se sumaron más voces para rechazar de manera tajante el secuestro de Luis Manuel Díaz, padre del jugador colombiano Luis Díaz, cuestionando duramente la manera en la que se vienen plasmando los acuerdos de paz con el ELN que, según algunos de ellos, no estarían brindando garantías de un cese al fuego bilateral.

Es al menos la posición que comparte Carlos Meisel, senador por el partido Centro Democrático, quien aseguró que este secuestro evidenciaba la “falta de autoridad” y mano dura con las organizaciones criminales del país.

"Aquí todos los días están azotando a los ciudadanos las bandas criminales y no hay autoridad, aquí estamos devolviéndonos a los problemas que teníamos hace 30 años, el Gobierno Nacional cree que con su retórica y sus discursos va a convencer a los bandidos que dejen de delinquir y eso no funciona así, aquí nosotros no somos amigos de las armas", dijo.

En este sentido, pidió que las negociaciones con este grupo terrorista sean replanteadas hasta que no sea liberado ‘Mane’ Díaz y se cumplan los acuerdos que hasta ahora han sido pactados.

Otra reacción que se conoce en medio de la zozobra que vive la familia de Luis Díaz es la del senador y presidente del Partido Conservador, Efraín Cepeda, quien aseguró a través de su cuenta de X que “se confirma que el ELN no tiene voluntad de paz y es evidente que no podemos avanzar en acuerdos si no se garantiza la seguridad de los colombianos”, manifestó.

Así mismo, dijo que “exigimos al ELN su liberación inmediata, así como la de todas las personas secuestradas, al Gobierno Nacional que actúe con determinación”.

