"Nunca hemos pretendido ni desconectarlos ni hacer que desaparezcan": Supertransporte a plataformas

Ante la polémica que ha suscitado el proyecto en el que trabaja la Superintendencia de Transporte con el que se endurecerían las multas contra las aplicaciones de transporte como Uber, Cabify o Didi, la superintendente de Transporte, Ayda Lucy Ospina, aseguró que su entidad viene desde hace dos meses sosteniendo reuniones con los actores del transporte del país en la construcción de este proyecto de ley. Además, que lo van a seguir discutiendo como también lo pidió el ministro de Transporte, Guillermo Reyes.

“No hemos cerrado la discusión, los señores de las plataformas han estado sentados en el ministerio, han estado sentados aquí (sede de la superintendencia), no es que los estamos invitando ahora a última hora, han estado sentados en el debate. Venimos discutiéndolo con todos los interesados, ellos sabían que iba a salir una tercera versión que recogía muchas de las observaciones que incluso ellos hicieron. No, no es que, si vamos a discutirlo ahora que hubiese pasado, siempre los hemos advertido, que estamos en una etapa de construcción, recogiendo las observaciones de todo el sector”, dijo a Blu Radio la superintendente, Ayda Lucy Ospina.

Ospina fue contundente y afirmó que no es que se comenzará a discutir con los representantes de las plataformas hasta ahora y que han estado presentes en todo momento, agregando que: “No, no acepto que digan que no se ha sido discutido con los sectores, que no hay acuerdo en algunos aspectos es otra cosa, ha habido discusión con todos los sectores, hasta con los señores que representan a las plataformas”.

La superintendente también aseguró que no son ciertas las afirmaciones que han circulado sobre el hecho de que aprobado este proyecto de ley se acabaría completamente el funcionamiento de las plataformas de transporte en Colombia.

“Nunca hemos pretendido ni desconectarlos indefinidamente ni hacer que desaparezcan, ni mucho menos de, como han tratado de dar los mensajes, que es una medida extrema que solamente se adaptaría una vez se haga un análisis de todo el impacto de la afectación del servicio”, puntualizó.

