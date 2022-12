“Nunca separamos a madres e hijos en las Farc”: los videos de Pastor Alape en la JEP

El exjefe del Bloque Magdalena Medio de las Farc, Pastor Alape, relató ante la JEP que poco supo de reclutamiento de menores en el marco del conflicto armado, dijo, en declaraciones conocidas por BLU Radio, que en ningún momento tuvo conocimiento de entrenamiento de menores de 15 años.

A pesar de que hay versiones de víctimas que han sustentado por años, prácticas fuera de la ley por parte de la insurgencia, Alape manifestó que en la antigua guerrilla no se realizaban abortos ni torturas, que los hijos menores de edad no eran sacados a la fuerza de sus hogares y que lo que conoce sobre alias ‘El Médico’, señalado de practicar abortos forzosos, es que era el responsable de la salud y que no hubo directrices distintas a la recomendación de medicamentos para los botiquines.

Negó que al estar en el cuarto frente de las Farc, se hubiesen atado a niñas y niños con cadenas en las noches cuando eran menores de edad. Alape Lascarro fue el tercer compareciente de la antigua guerrilla en entregar su versión en el caso de reclutamiento de niños y niñas en el marco del conflicto, ante la Jurisdicción Especial para la Paz.

Aquí algunos extractos de sus declaraciones:

“Nunca separamos madres e hijos en las Farc”

"Sí había una escuela que tenía la responsabilidad de formación básica de combatientes"

“'El médico' (alias) era el encargado de la salud en la organización”