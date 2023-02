“Nunca tuve una conversación con ella”: Vladimir Fernández responde a denuncias de Belizza Ruiz

Luego de las denuncias de la saliente viceministra de Energía Belizza Ruiz, en las que relaciona al secretario jurídico de la Presidencia, Vladimir Fernández con una supuesta injerencia para el nombramiento de cargos gerenciales en electrificadoras, el funcionario se refirió al tema en Mañanas Blu.

Fernández negó haber tenido injerencia en la solicitud de cambios de estatutos de la Electrificadora del Huila , “es absolutamente falso”.

“Mi interlocución frente al asunto del Huila no tiene posición política. Yo he hablado con el gobernador del Huila tal vez tres veces y me dijo que pedía se ampliara la posibilidad de profesionales que pudieran participar para los cargos que tiene la nación en el departamento”, aseguró.

Y agregó, “lo que quisiera es aclarar que no es cierto (la injerencia) y ojalá pudiera aclarar el tema con ella (Belizza Ruiz) para que me dijera cuáles eran sus dudas”.

Por su parte, dijo que su trato con la exviceministra fue mínimo, “la vi en dos reuniones, pero nunca tuve una conversación con ella”. Además, criticó la ola de críticas que han surgido frente a este caso.

“Esto es una excepción de cómo debe funcionar, la relación siempre debe funcionar, no que sean estos extremos de discusión que no le sirven a nadie”, dijo.

Hay que recordar que Blu Radio conoció en exclusiva apartes de la carta de renuncia que presentó el pasado 6 de enero la exviceministra de Energía Belizza Ruiz, ante el presidente Gustavo Petro, que finalmente no fue aceptada, pero que contiene una serie de duras quejas y denuncias sobre lo que venía pasando en su sector, en medio de la tensa relación que sostuvo con su jefe, la ministra Irene Vélez.

Además de quejarse sobre el trato que recibió de la ministra Vélez en el momento de la renuncia, la exviceministra Ruiz asegura que la decisión de desvincularla de su cargo “podría afectar las actividades en desarrollo en el marco de la transición energética”.

La exviceministra asegura en la carta de renuncia que, tras una evaluación detallada, encontró “situaciones irregulares en las dos empresas estatales que se empezaron a analizar: Electrohuila y Cedenar”.

Dice la viceministra que, en un viaje a Neiva el gobernador de Huila, Luis Enrique Dussán, le comentó “que el secretario jurídico de Presidencia, originario de ese departamento, le solicitó que pidiera una modificación de los estatutos de la empresa para que la gerencia la pudiera asumir un familiar de un miembro del Pacto Histórico, quien no tiene conocimientos técnicos y por eso se requiere el cambio de estatutos”.

