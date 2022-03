Obispos colombianos se reunirán con el papa para hablar de la situación electoral

En seis meses el monseñor Luis José Rueda cumplirá un año como presidente de la Conferencia Episcopal . Lleva semanas de misión por Colombia, toma apuntes de las necesidades del país y los revisa con rigurosidad desde su oficina en el Palacio Arzobispal.

En sus manos sostiene unos documentos que hacen parte del informe que entregará personalmente el próximo jueves al papa Francisco durante una audiencia privada. "Queremos comentarle al papa una gran preocupación por la polarización que no nos hace bien, que no nos permite encontrar la verdad y no nos permite encontrar caminos en común del país." señaló a BLU Radio.

Publicidad

No se ha reunido de manera presencial con el sumo pontífice desde que inició la pandemia, pero han mantenido comunicación epistolar constante, donde el papa le escribe que está muy atento de las noticias en Colombia. Monseñor Rueda dice que el sucesor 266 está muy atento a las elecciones que se aproximan; quiere conocer la situación política del país y las divisiones por cuenta de los escrutinios donde extremos tanto de izquierda como de derecha hablan de fraude.

"Es necesario que las organizaciones responsables de las elecciones busquen los caminos para mostrarle al país la verdad porque eso da confianza", dijo frente a la desconfianza que crece por los resultados del 13 de marzo.

Confirmó que a su regreso la iglesia convocará a un cónclave para que los candidatos presidenciales y los líderes políticos limen asperezas: “que sea un llamado a todos los líderes políticos para que busquemos la verdad, no la verdad que nos conviene y que nos enfrenta, sino la verdad que le hace bien a los colombianos”.

Otra de las preocupaciones que presentarán al papa es la situación humanitaria, de derechos humanos, narcotráfico y violencia en el departamento del Chocó.

Publicidad

Por: Nicolás Rojas

Le puede interesar. Escuche el podcast Prueba Beta: