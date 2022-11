Odebrecht es un juego de niños al lado de Reficar: Lizcano

El presidente del Senado, Mauricio Lizcano, afirmó este jueves que espera que los organismos de control sigan actuando con total contundencia para castigar a los responsables de la corrupción en la modernización de la Refinería de Cartagena, esto ante las recientes decisiones de la Fiscalía General de la Nación, que anunció imputación de cargos a ocho a personas y llamó a interrogatorio a otras ocho.



“Nosotros creemos que lo que sucedió con Odebrecht fue un juego de niños al lado de Reficar. El mensaje nuestro es apoyar al señor fiscal, al contralor y al procurador para que lleguen hasta las últimas consecuencias. Yo creo que el mejor antídoto contra la corrupción es la justicia, no es tanto el debate político, sino que quien la hace, la paga”, precisó.



Por su parte, la senadora Claudia López señaló que tanto funcionarios del Gobierno de Álvaro Uribe, como del Gobierno Santos se beneficiaron de la corrupción que hubo en la modernización de la refinería de Cartagena.



“El señor Uribe y el señor Santos para robar idénticos. Aquí nos tienen en este jueguito de que es que son tan distintos y que se pelean: no, los señores para robar, para robarse Reficar, que es el escándalo más grande en la historia de Colombia y costó lo que una reforma tributaria, resultaron igualitos”, precisó.



La senadora López dijo además que espera que se conozcan los nombres de los congresistas que también sacaron provecho de estos sobrecostos.



“Esa plata se la ‘parrandiaron’ los funcionarios del señor Uribe, que fueron los que decidieron meterse en eso incumpliendo un Conpes. Luego con el señor Santos esto se vuelve la feria de la ‘mermelada’ y los contratos a dedo, con toda suerte de congresistas, cuyos nombres tendrán que salir, porque es parte de la ‘mermelada’ de la Unidad Nacional, y dispararon los costos y los sobrecostos de la refinería a billones de pesos”, concluyó.



A su turno, el senador Iván Duque, del Centro Democrático, defendió la actuación del Gobierno Uribe. “Lo que se hizo en el Gobierno del Presidente Uribe, que fue la venta de una participación y después la recompra ante el mal desempeño de quien tenía el contrato, lo que tiene que mirar es cuál fue la actuación que fue incorrecta a la luz de la investigación de la Fiscalía, pero me parece que en este momento no podemos hacer ningún tipo de apreciación prematura, sino que hay que examinar de fondo es donde se presentaron los excesos, los abusos de la contratación y esos son propios de la empresa”, señaló.