Ofertas de CM& y NTC por Canal UNO deben estar por encima del precio base: ANTV

A propósito, Ángela Mora, directora de la Autoridad Nacional de Televisión, dijo en Mañanas BLU que esto no significa que los oferentes hayan ganado la licitación.



“Si ellos ofertan por debajo del precio del valor base de referencia que ha fijado la Universidad Nacional en su estudio, la licitación hay que declararlo desierta”, manifestó.



Agregó que de darse esa circunstancia sería necesario iniciar un nuevo proceso, con las revisiones respectivas.



“No se trata de una subasta, no hay puja. Es un valor que tiene que estar por encima de la que ha fijado el Estado y así se logra maximizar”, indicó.



Mora también dijo que Jorge Barón Televisión no se presentó en la licitación porque, tal como lo había dicho en BLU Radio, no tenía el músculo financiero para entrar en la puja.



De otro lado, Mery Gutiérrez, representante legal de Programar Televisión, explicó por qué la programadora presentó una denuncia penal contra David Luna, ministro de las Nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.



“El ministro dijo mentiras a la Corte Constitucional y con base en eso se expidió un fallo de exequibilidad. Le estamos demostrando a la Fiscalía que Programar nunca ha renunciado a sus espacios y que, por el contrario, pidió la prórroga de los mismos, puntualizó.