"Ojalá recibiéramos la misma celeridad como con el papá de Luis Díaz": esposa de secuestrado

El secuestro del papá de Luis Diaz puso sobre la mesa nuevamente el debate sobre una problemática que parece nunca acabar en el país. Las cifras de secuestrados crecen a diario uno de ellos es el odontólogo Juan Carlos Bayter, quien ya lleva 20 días secuestrado y hasta la fecha se desconoce quién puede tenerlo; sus familiares no han recibido comunicación por parte de los captores.

En diálogo con Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, la esposa de Bayter, Helen Aranzáles Suárez, dijo que, a diferencia de otros casos, en este no tienen información de quién o qué grupo lo tiene en su poder.

“Hasta el momento no hemos recibido ninguna información, que es lo que nos está causando mayor dolor, mayor incertidumbre porque no tenemos conocimiento de qué grupo lo tiene. No sabemos cómo está él. No sabemos nada. Estamos como como el mismo 18 (de octubre), sin información”, precisó.

En ese sentido, hizo un llamado para que el secuestro de su esposo también sea atendido como lo hicieron desde un primer momento con el papá del futbolista Luis Díaz, Luis Manuel Díaz, quien lleva 10 días en manos del ELN.

“Juan Carlos era una persona sin enemigos, no habría ningún motivo para que de pronto hubiese otro fin diferente al económico. Entonces, la intención de nosotros como familia es que ojalá y recibiéramos la misma la misma celeridad, la misma pertinencia, la misma rapidez con la que han actuado con otros casos, más específicamente con el del padre del jugador Luis Díaz, que todo ha sido muy rápido. Hubo un despliegue de todas las autoridades y dieron con el punto, tanto así que, si no estoy mal, Dios mediante hoy hay liberación”, pidió.

Según contó, su esposo nunca recibió ninguna llamada extorsiva o amenazante y por eso el secuestro fue aun más impactante, pues no recibió algún tipo de advertencia ni llamadas para pedirle dinero. Ahora, luego de días, se pregunta dónde está y si está bien.

“Después de que de que perdí de vista a mi esposo ese 18 de octubre a las 6:30 de la mañana, lo próximo que supe fue que el vehículo en el que se lo habían llevado había aparecido e incinerado en vías de Chinchagua, pero nosotros no hemos recibido ninguna información. Esta es la incertidumbre que tenemos todos y que nosotros, como familiares, pedimos esa información. No sabemos, desconocemos del paradero, ¿dónde está?, ¿quién lo tiene?, ¿cómo está él y su estado de salud? Que es lo que más nos preocupa”, recalcó Suárez.

Cuando todo sucedió, contó, inmediatamente avisaron a la Policía e intervinieron el Gaula y el Ejército, pero, hasta el momento, insistió en que no conocen más detalles que le puedan servir para encontrarlo y solo le dicen que están “trabajando” en el caso.

