OMS prevé el final de la pandemia de Covid-19 este año

En medio de la conferencia semanal que realiza la Organización Mundial de la Salud, el director Tedros Adhanom lanzó la publicación del plan estratégico de preparación, disposición y respuesta para el fin de la emergencia global ocasionada por el COVID-19: “Strategic Preparedness, Readiness and Response Plan to end the global covid-19 emergency in 2022”

Según el doctor Adhanom se espera que sea la última publicación sobre el COVID-19 que realice la OMS para poder darle paso a un control de la propagación del virus y modelos de prevención con base en la vacunación masiva.

“Tenemos todas las herramientas que necesitamos para controlar esta pandemia: podemos prevenir la transmisión con mascarillas, distanciamiento, higiene de manos y ventilación; Y podemos salvar vidas asegurando que todo el mundo tenga acceso a las pruebas, los tratamientos y las vacunas (..) La vacunación equitativa sigue siendo la herramienta más poderosa que tenemos para salvar vidas. Esforzarse por vacunar al 70% de la población de cada país sigue siendo esencial para controlar la pandemia del COVID-19”, explicó el director Tedros Adhanom.

La OMS plantea tres posibilidades o tres posibles escenarios que se puedan presentar durante el 2022: Uno bueno, uno malo y el más opcionado. Sin embargo, el llamado es a continuar con la bioseguridad de todas las personas estén o no vacunadas.

El primer escenario es el caso más posible: El virus sigue evolucionando. Sin embargo, la gravedad se reduce con el tiempo debido a la inmunidad contra la enfermedad grave y la muerte. Los picos periódicos de transmisión pueden producirse como resultado de un aumento de casos en ciertas personas, pero la vacunación periódica con refuerzos ayudará a impedirlo.

En el peor de los escenarios es que aparezca una variante más virulenta y altamente transmisible contra la cual las vacunas son menos eficaces, y la inmunidad no funcionará contra enfermedad grave y muerte, especialmente en los grupos más vulnerables. Esto requeriría alteraciones significativas de las vacunas actuales y una redistribución completa.

“Para hacer frente a esta situación habría que modificar significativamente las actuales vacunas contra el COVID19 y asegurarse de que lleguen a las personas más vulnerables a la enfermedad grave", comentó el doctor Adhanom.

Y la última posibilidad es la mejor de todas: las futuras variantes que surjan serán significativamente menos graves, la protección contra la enfermedad grave se mantiene sin necesidad de vacunas de refuerzos periódicos ni creación de nuevas dosis.