Operativo contra piques ilegales dejó más de 140 multados en Las Palmas

Los piques o carreras clandestinas en motos y carros son frecuentes en corredores viales como Las Palmas y la Avenida Las Vegas en Medellín.

Este jueves, la Policía Metropolitana hizo un registro de control a 650 personas que se encontraban en el sector de El Mirador en Las Palmas, un operativo que dejó 54 motocicletas inmovilizadas y 141 comparendos por infracciones de tránsito.

“Esta labor es preventiva, para que esas personas no utilicen esas vías no solamente por el peligro para ellos sino para que cualquier peatón o los otros vehículos que se desplazan por ahí no resulten afectados. También los estamos haciendo en el norte del Valle de Aburrá”, explicó el comandante de la Policía del Valle de Aburrá, general Eliécer Camacho.

Los operativos incrementarán en los próximos días con el fin de evitar accidentes por cuenta de este tipo de carreras.

