En un operativo realizado entre la noche del viernes y la madrugada del sábado, la Policía Metropolitana, la Secretaría de Seguridad de Bogotá y la Personería Local de Engativá intervinieron varios establecimientos comerciales del sector de Las Ferias, donde hallaron licor adulterado, estupefacientes, armas de fuego y celulares robados. Los lugares inspeccionados prestaban servicios sexuales.

Dentro de estas inspecciones, los uniformados descubrieron dentro de una oficina, una repisa el cual tenía un compartimento oculto donde, al momento de su verificación, encontraron una caleta el cual contenía 91 botellas de licor adulterado, además de dos armas traumáticas y un revólver calibre 38 con ocho cartuchos.

Operativo en Engativá dejó incautación de armas, drogas y licor adulterado en bares Foto: suministrada

Asimismo, en el operativo, un canino antinarcóticos detectó bolsos ubicados en un pasillo del establecimiento el cual tenía drogas en el que se incautó 95 dosis de marihuana, 85 dosis de tusi, 19 bases de coca y seis frascos de popper. Los uniformados también hallaron cinco celulares que habían sido reportados de hurto, además de un chaleco balístico.

Ante estos hechos, la administradora del establecimiento fue capturada por el delito de corrupción de alimentos, debido a la comercialización de licor adulterado.



De manera paralela, otro establecimiento fue suspendido, luego de que las autoridades encontraran en su interior siete botellas de licor adulterado listas para la venta.