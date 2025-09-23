En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Caso Nicolás Petro
B King
Acetaminofén
Petro en la ONU

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Incautación de contrabando por más de $500 millones terminó en desmanes en Bogotá

Incautación de contrabando por más de $500 millones terminó en desmanes en Bogotá

En el operativo adelantado por la Dian cerca a la Plaza de Lourdes fueron retenidos 180 bultos de mercancía ilegal, pero debido a los enfrentamientos no se logró terminar el operativo.

Incautación de contrabando por más de $500 millones terminó en desmanes en Bogotá.jpg
Incautación de contrabando por más de $500 millones terminó en desmanes en Bogotá //
Fotos: Blu Radio
Por: Laura Alejandra Moreno
|
Actualizado: 23 de sept, 2025

Sobre la 1:30 de la tarde de este martes, 23 de septiembre, iniciaron los enfrentamientos entre aproximadamente treinta personas y la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) tras un operativo de control hecho por la Dian sobre la carrera 13, entre las calles 63 y 64, en la localidad de Chapinero.

De acuerdo con la Dian, la mercancía de contrabando encontrada en un comercio tiene un valor superior a los $500 millones representado en 180 bultos que contenían alrededor de 2.000 unidades de confecciones, así como artículos misceláneos y productos para mascotas.

Según explicó Carolina Saavedra, directora seccional de la Aduana de Bogotá, al momento de la inspección no se presentaron los documentos que acreditaran la legalidad en la entrada de dichos bienes al país.

El operativo, desarrollado en coordinación con la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA), la Fuerza Disponible y el UNDMO, fue el resultado de labores previas de investigación e inteligencia.

No obstante, las autoridades aclararon que solo se logró ejecutar cerca del 30 % de la acción de control programada, debido a alteraciones del orden público registradas en la zona durante el procedimiento.

En medio de esta acción de control, hombres y mujeres, presuntamente relacionados con el local, se enfrentaron a la fuerza pública, generando bloqueos en las vías y desmanes que se trasladaron hasta la Plaza de Lourdes.

Publicidad

Entre piedras y gases lacrimógenos, los transeúntes y vendedores ambulantes tuvieron que buscar refugio en los locales comerciales y en la Basílica Menor Nuestra Señora de Lourdes durante casi dos horas.

La DIAN, por su parte, explicó que este tipo de operativos hacen parte de sus funciones como autoridad aduanera y que buscan frenar el ingreso ilegal de mercancía al país, un fenómeno que afecta directamente a la economía nacional y al comercio formal.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Protestas en Colombia

Chapinero

Contrabando

Dian

Publicidad

Publicidad

Publicidad