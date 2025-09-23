Incautación de contrabando por más de $500 millones terminó en desmanes en Bogotá //

Sobre la 1:30 de la tarde de este martes, 23 de septiembre, iniciaron los enfrentamientos entre aproximadamente treinta personas y la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) tras un operativo de control hecho por la Dian sobre la carrera 13, entre las calles 63 y 64, en la localidad de Chapinero.

De acuerdo con la Dian, la mercancía de contrabando encontrada en un comercio tiene un valor superior a los $500 millones representado en 180 bultos que contenían alrededor de 2.000 unidades de confecciones, así como artículos misceláneos y productos para mascotas.

Según explicó Carolina Saavedra, directora seccional de la Aduana de Bogotá, al momento de la inspección no se presentaron los documentos que acreditaran la legalidad en la entrada de dichos bienes al país.

El operativo, desarrollado en coordinación con la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA), la Fuerza Disponible y el UNDMO, fue el resultado de labores previas de investigación e inteligencia.



No obstante, las autoridades aclararon que solo se logró ejecutar cerca del 30 % de la acción de control programada, debido a alteraciones del orden público registradas en la zona durante el procedimiento.

En medio de esta acción de control, hombres y mujeres, presuntamente relacionados con el local, se enfrentaron a la fuerza pública, generando bloqueos en las vías y desmanes que se trasladaron hasta la Plaza de Lourdes.

Publicidad

Entre piedras y gases lacrimógenos, los transeúntes y vendedores ambulantes tuvieron que buscar refugio en los locales comerciales y en la Basílica Menor Nuestra Señora de Lourdes durante casi dos horas.

La DIAN, por su parte, explicó que este tipo de operativos hacen parte de sus funciones como autoridad aduanera y que buscan frenar el ingreso ilegal de mercancía al país, un fenómeno que afecta directamente a la economía nacional y al comercio formal.