Cayó la banda 'La 57' dedicada al paseo millonario en Chapinero y Teusaquillo

Tras una investigación de más de 10 meses y varios operativos en Bogotá y en Soacha, Cundinamarca, la policía desarticuló la banda La 57 dedicada al hurto de personas que minutos antes eran drogadas después de encuentros sexuales.

Después de esto, según narran las autoridades, les desocupaban las cuentas bancarias y agotaban el cupo de las tarjetas de crédito. De acuerdo con la policía, es una banda compuesta por ocho personas, de las cuales 5 son de nacional venezolana y 3 colombianos, y que especialmente operaban en barrios de Chapinero y Teusaquillo.

"Su modo de delinquir consistía en ubicar potenciales víctimas que frecuentan bares y establecimientos comerciales de estas localidades, ofreciéndoles mediante engaños servicios sexuales y licor más económico, persuadiéndolos hasta convencerlos para ingresar a estos lugares y mediante el uso de Clonazepam y Benzodiacepina en bebidas embriagantes y/o energizantes eran dejados en estado de indefensión y vulnerabilidad para hurtarlos”, mencionó el brigadier general Giovanni Cristancho, comandante general de la policía metropolitana de Bogotá.

Entre los capturados se identifica a alias 'Costeño' cabecilla de la organización; alias 'Martínez', segundo al mando y el encargado de desocupar las cuentas bancarias y hacer compras para la banda; alias 'Piña', quien era la fachada de mesero en los bares pertenecientes a la organización; alias 'Jean Pierre´', que hacía el norte de Bar Man y alias 'La Flaca', 'Asmira' y 'María', que eran las encargadas de buscar a las víctimas por medio de aplicaciones de citas y ofrecer los servicios sexuales y después drogas a las víctimas con la mezcla de trago adulterado, energizantes y medicamentos.



Entre tanto, en medio del operativo se incautaron 21 celulares, 2 datáfonos, 2 cédulas de ciudadanía, 14 tarjetas de crédito y 8 botellas de licor adulterado junto a medicamentos utilizados para drogar a las víctimas.

Asimismo, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó que en las fechas de celebración de amor y amistad en Bogotá hubo una reducción importante de casos de homicidio frente al 2024. En cifras, este fin de semana se reportaron 9 casos, mientras que en el mismo periodo del año pasado hubo 21 casos. Asegurando, además, que ninguno de estos corresponde a feminicidio.