Oposición radicará demanda contra reforma pensional: estos serán los alegatos

Blu Radio conoció que ya se encuentra listo y firmado el documento con el que el partido Centro Democrático demandará la reforma pensional aprobada por la Cámara de Representantes hace más de un mes. Este será presentado por el director de la colectividad, Gabriel Vallejo, se alegarán varios puntos claves.

Incluso la senadora Paloma Valencia presentará su propia demanda contra esta reforma, estos serán los argumentos que se presentarán:



Que la Cámara de Representantes haya eludido el debate al acoger el texto aprobado por el Senado de la República, esto sin que hubiese deliberación ni explicación de los ponentes sobre las diferencias existentes con la ponencia de segundo debate. Además, añaden que no se discutieron las 700 proposiciones que había radicadas. Que se estableciera un régimen pensional especial para pueblos indígenas, comunidades negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras y campesinos, a pesar de la prohibición expresa establecida en la Constitución. Señalan que esto implica que el Gobierno definirá las condiciones de jubilación del 41 % de la población. Se pide la constitucionalidad condicionada del impuesto a las pensiones en el entendido que solo estarán gravadas las pensiones en la parte que exceda de 1.000 uvt mensuales y no anuales. Afirman que esto lo habían corregido en Cámara, pero que al acoger el texto del Senado quedó en el aire.

Por otro lado, también se conoció que desde el partido Cambio Radical también se presentará otra demanda contra esta reforma, así lo dio a conocer el senador Carlos Motoa.

"No corrige los problemas de acceso y cobertura; no soluciona la informalidad laboral; no tiene en cuenta la inversión de la pirámide demográfica, cada vez nacen menos colombianos. La tasa de natalidad en el año 1994 era de 25.5 %, en el 2021 pasó del 14.2 % ¿Quién va a cotizar las pensiones en el futuro? Pone en riesgo esa condición para los jóvenes de hoy", dijo Motoa.

Además, la considera inconstitucional, ya que señaló que en el debate de las diferentes comisiones y plenarias, no se dio la oportunidad de sustentar las diversas proposiciones radicadas por los congresistas tanto en Senado como en Cámara.

Publicidad

"Se desconoció el principio de bicameralismo, no se tuvo en cuenta las reglas democráticas y se desconocieron las garantías que tiene la oposición. Por todo esto, el partido Cambio Radical procederá a demandar ante la Corte Constitucional, por considerarla contraria a la Carta Política", expresó.