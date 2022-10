Polo busca que construcción del Metro de Bogotá se suspenda por orden judicial

Esta semana, los cuatro concejales del Polo Democrático en Bogotá demandarán al Distrito ante el Consejo de Estado por desconocer un lineamiento del Plan de Ordenamiento Territorial que se acordó para el trazado del Metro.

Con esta demanda se busca suspender el trámite administrativo que está desarrollando el Distrito para adjudicar el Metro, los concejales Celio Nieves, Xinia Navarro, Álvaro Argote y Manuel Sarmiento, aseguran tener pruebas contundentes de que el Distrito desconoció un trazado del Metro que el Plan de Ordenamiento Territorial y el Conpes había aprobado.

Alegan que el Metro tiene vicios de nulidad por haber desconocido la ley,

así lo explicó en diálogo con BLU Radio la concejal Xinia Navarro, quien radicará la demanda este martes 5 de marzo.

“Ese trazado es distinto porque establecía un número más de localidades, establecía más metros y establecía otro tipo de situación que abarcara otros lugares de Bogotá que tienen graves problemas de movilidad. Lo que hizo la administración es que sacó esa norma de su existencia introduciendo vigente la norma, la desconoció y puso un tratado totalmente diferente al que se le impone”, aseguró Navarro agregando que el Plan de Ordenamiento Territorial está vigente y por eso debe cumplirse.

Según la concejal, cuando se presentó el plan para desarrollar el Metro en el Concejo de Bogotá, ella se acercó a la financiera de desarrollo donde le mostraron un documento de certificación de los estudios de factibilidad, suscrita por la financiera.

Sin embargo, asegura que cuando hizo el estudio de los 23 entregables que la Alcaldía debía presentar ante el Concejo demostró que, “al momento de aprobación de las vigencias futuras, de los 23 entregables, sólo uno tenía la aprobación de la interventoría. El resto no tenía aprobación, lo que significa que los estudios de factibilidad no estaban porque la interventoría no había dado aval a ninguno”.

Después de admitir la demanda, el Consejo de Estado deberá decidir si finalmente suspende la continuación de Metro de Bogotá. La decisión podría conocerse en junio, a contados tres meses de que el Distrito adjudique el proyecto.