¿Quién responde por daños causados por militares venezolanos en Colombia?

En Mañanas BLU habló Edgar Camacho, dueño de la finca en el municipio de Arauquita donde militares venezolanos armaron campamento cerca del río Aracuca, sobre los daños causados por los soldados del país vecino.



“Hay varios huecos donde armaron los campamentos, arrancaron varias matas de la finca para que los militares de ese país se pudieran ubicar”, mencionó Camacho.



Asimismo, reveló que para poder cruzar a territorio colombiano a Venezuela por ese punto de la zona fronteriza es necesario cruzar por el río Arauca en lancha y que la distancia es de unos 200 metros.



Aseguró que aún no sabe quién le responderá por los daños causados en su finca, aunque espera que sea el Gobierno Nacional, aunque señaló que lo sucedido no es culpa de Colombia.



“Me imagino que me responderán por los daños causados en la finca donde estuvieron militares venezolanos. Esto no fue culpa mia y tampoco del Gobierno colombiano”, dijo.



Dijo que este viernes irá una comisión de la Alcaldía municipal de Arauquita a su finca para evaluar la magnitud de los daños que dejó la tropa venezolana.