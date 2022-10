‘Pablo Beltrán’ no quiso pedir perdón a familias de víctimas de ataque en Bogotá

Casi dos meses después del atentado con carrobomba a la escuela de cadetes de la Policía General Santander, en el sur de Bogotá, el jefe de la delegación del ELN, alias ‘Pablo Beltrán’, se abstuvo de pedir perdón por el ataque de esa guerrilla que dejó 23 muertos y casi 100 heridas, crimen por el que el Gobierno Duque decidió acabar con la mesa de diálogos con ese grupo en Cuba.

En entrevista con Mesa BLU, Beltrán entregó datos de lo que dice conocer frente a la planificación del cruel atentado y se abstuvo de emitir un mensaje de reconciliación con las víctimas y sus familias.

“¿Quién dijo que una guerra se acaba con otra guerra?”, inquirió el jefe guerrillero, quien agregó que no conocía si el atentado “fue planeado hace un año, aquí no tenemos ese conocimiento y no tenemos por qué tenerlo” dado que, según él,

los miembros del COCE de la delegación en Cuba se comprometieron a dedicarse de manera exclusiva a las negociaciones, desentendiéndose de las acciones delictivas del grupo ilegal.

“No sabíamos del atentado”, insistió al abstenerse de pedir perdón a las familias de las víctimas, aunque afirmó que la intención del ELN es que “haya un nunca más frente a estas cosas, que ambas partes nos sentemos a de verdad acabar con este conflicto”.

A finales de la semana pasada, desde Medellín, el presidente Iván Duque reveló la captura de Arturo Ordoñez, alias 'El Elefante', presunto jefe de todo el frente urbano de la guerrilla del ELN y autor intelectual, según autoridades, del ataque en la capital.

Al respecto, Beltrán afirmó que conoce a alias ‘Elefante’ desde hace casi 40 años, “cuando pertenecía al coro universitario de la Universidad de Santander en los años 70. Es un viejo militante del ELN”.

Sin embargo, el guerrillero dijo que le “extraña” que presenten a Arturo Ordóñez Riveros alias ‘Elefante’ “como gran jefe cuando él es un jefe de hogar”, dado que, en sus palabras, ‘Elefante’ no sería jefe del frente urbano de la guerrilla.

Alias ‘Pablo Beltrán’ también dijo que la guerrilla tiene “varios miles” de miembros, sin revelar una cifra exacta, aunque dijo que serían 3.000 “elenos” en todo el país y negó que la guerrilla tenga campamentos u opere en territorio venezolano, contrario a lo que dicen informes de inteligencia de las autoridades de los últimos años.

“Hay varias clases de elenos, los que tienen uniforme y fusil, y los que hacen más bien un trabajo político, que no tienen uniforme y fusil, pero que también son del ELN (…) En la frontera sí tenemos frentes nuestros, pero al interior de Venezuela no tenemos estructuras”, explicó.

