Pacto Histórico presentó reservas y observaciones a la reforma al código electoral

En una carta enviada al presidente Gustavo Petro, los 30 representantes a la Cámara de la bancada del Pacto Histórico presentaron sus observaciones y reservas frente al proyecto de ley de reforma al Código Electoral, que hoy tiene mensaje de urgencia del Gobierno y que será discutido en las comisiones primeras conjuntas.

“Con preocupación, evidenciamos que el proyecto de reforma al Código Electoral presentado por el Gobierno Nacional y tramitado con moción de urgencia, porque no es el mismo que se tramitó en la anterior legislatura, dado que se le introdujeron varios cambios y se le adicionaron más de 100 artículos sobre registro civil y porque no está articulado de manera coherente con la reforma política que se está tramitando y no se sabe si estará en consonancia con la reforma a la arquitectura electoral”, dice la carta.

Los principales puntos de crítica del Pacto frente a la reforma son la eliminación del control del Estado al software que se utiliza para realizar las elecciones; no se realiza una reforma al Consejo Nacional Electoral; no se resuelven los problemas de acceso al voto y la diversificación de diferentes formas de voto remoto; no recoge medidas efectivas para abordar la propaganda electoral en los nuevos medios de comunicación, la financiación por medios electrónicos, que debería ser pública, y no anónima; y la ampliación de la plata de la Registraduría y el aumento de sus funciones.

“Invitamos a repensar y retomar lo sustancial de la reforma política y electoral y la estrategia para lograrla, no podemos dilapidar la oportunidad histórica de hacer una reforma que produzca los cambios que la ciudadanía reclama”, cierra la comunicación al Gobierno.

