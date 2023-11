'Pacto por una Mejor Salud' pide de manera urgente al Gobierno a atender crisis del sistema

Al tiempo que se discute en el Congreso el futuro de la reforma a la salud del Gobierno nacional, crece la incertidumbre de este sector sobre el presente financiero que afrontan los diferentes prestadores de salud.

Desde el Congreso de Gestarsalud en la ciudad de Cartagena, el Pacto por una Mejor Salud hizo un llamado urgente al Gobierno nacional a atender la crisis financiera que afronta el sistema de salud, que lo estaría llevando a un progresivo colapso.

“El problema central que nos preocupa se halla en la falta de liderazgo, de gerencia y de decisiones acertadas por parte del gobierno nacional, todo lo cual dirige el sistema de salud hacia su progresivo colapso. Nos negamos a creer que esto sea una acción deliberada, porque sería inhumano y violatorio del derecho internacional humanitario”, indicaron.

En un documento firmado por 80 organizaciones y líderes del sector que conforman el Pacto por una Mejor Salud, señalaron que “la progresiva constricción de recursos financieros ha impactado la cadena de valor del SGSSS desde los pagadores, pasando por los prestadores, los proveedores de medicamentos e insumos y los trabajadores de la salud, hasta llegar a miles de usuarios y pacientes que hoy enfrentan grandes dificultades para acceder a medicamentos y tratamientos, que incluyen los de más alto costo, que hace unos pocos meses recibían con regularidad”.

De acuerdo con cifras aportadas por el gremio, el sector acumula un déficit estimado de $5,5 billones este 2023, lo que agudiza la situación para prestadores y pacientes.

“El Gobierno nacional evade darle solución a la desfinanciación estructural y coyuntural que enfrenta el sistema de salud. Con base a fuentes oficiales y con corte a septiembre de 2023, se estima que existe un faltante de $ 5,5 billones para la operación del sistema de salud en el presente año, resultante de la sumatoria de la desfinanciación que tiene la unidad de pago por capitación (UPC) y el déficit de pago por los Presupuestos Máximos (PM), por atenciones de servicios no financiados por la UPC que la Nación debe al sistema de salud”, explican.

En medio del panorama que enfrenta el sector salud, el Pacto por una Mejor Salud volvió a insistir en la necesidad de presentar un nuevo documento de reforma construido en consenso con todos los actores.

“Invitamos al Gobierno nacional, a los partidos políticos y al Congreso de la República a suspender su trámite, revisar sus objetivos y elaborar un texto mediante un diálogo amplio y con participación real y efectiva de la sociedad civil”, precisa el documento.

A su vez, el exministro de salud Augusto Galán, aseguró que la discusión de la reforma se ha centrado en quién maneja los recursos y no en los pacientes.

"La discusión que hemos visto y la discusión que se ha dado en el escenario público ha estado totalmente centrada en quién maneja los recursos, en quién maneja la ADRES (…) y tema de la gestión de riesgo en salud no es solamente quien maneja los recursos, es un tema mucho más técnico, operativo, desde el punto de vista de salud y ese no parece ser el tema central, por el contrario parece ser que queda disperso en el proyecto y no hay ningún responsable ante los usuarios”, agregó.

Entretanto, detalló que un nuevo documento debería tener claro cuál es el objetivo de la reforma, respetar los avances adquiridos a través del sistema de salud y tener claridad cuánto cuesta la reforma y las fuentes de financiación.

