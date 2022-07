Padre biológico tiene prioridad sobre la custodia cuando no hay abandono del menor: Corte Suprema

La sala civil de la Corte Suprema de Justicia recordó que cuando estén confrontados los derechos de los padres de crianza con los de los padres biológicos, los jueces deben priorizar el interés de los menores. Este pronunciamiento lo hizo al conocer la historia de una mujer que tuvo relaciones extramatrimoniales y quedó embarazada (sin decirle al papá biológico del menor), el bebé fue registrado como hijo de su esposo, pero nunca hubo abandono de este.

Sin embargo, un tiempo después, el hombre, con quien la mujer tuvo la relación por fuera del matrimonio, logró adquirir una prueba de ADN y comprobar que era el padre biológico del niño, luego elevó una petición al ICBF, entidad que presentó una demanda impugnando la paternidad del menor y pidiendo corregir el registro civil.

Publicidad

Aunque en primera y segunda instancia el tribunal le dio la razón al padre biológico, la madre presentó un recurso de casación afirmando que se había desconocido la importancia de la familia de crianza por privilegiar únicamente la: “realidad científica”.

Cuando la Corte Suprema estudió el caso recordó que, aunque la paternidad biológica nace de un vínculo de sangre y la paternidad social, nace del vínculo socioafectivo, persiguen el mismo objetivo y es que el menor cuente con un padre que vele por su bienestar.

Sin embargo, en este caso la Corte determinó que el padre biológico sí debía prevalecer sobre la del padre de crianza, porque es la mejor decisión para el niño, ya que fue separado el hijo del padre, por razones externas a su voluntad, pues no hubo abandono.

Finalmente, la familia de crianza alegó que el padre biológico no tenía las condiciones económicas, pero la Corte dijo que ese no podía ser un factor determinante para anular o limitar los derechos del padre. Aunque su cuota no cubre todos los gastos del niño, la manutención se comparte con la madre y el padre de crianza.

Publicidad

Le puede interesar. Escuche el podcast Historias detrás de la historia: