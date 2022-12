Panfleto declara objetivo militar a agentes de operación Agamenón

En el pasquín que comenzó a circular en redes sociales hace esta advertencia a los agentes de la Sijín:



“A esos que hacen parte de Agamenón y que creen que están aquí como si nada, haciendo inteligencia, ¡pero!, sabemos todo, todo lo que hace, por donde se meten, con quienes hablan, A todos estos les vamos a dar duro”.



Para el coronel Luis Soler, comandante de la Policía de Urabá, se investiga la veracidad del panfleto y a qué grupo ilegal serían atribuidas las amenazas, aunque no descartan que esté relacionado con el ‘plan pistola’ ejecutado por la banda del ‘Clan del Golfo’.



“Un panfleto que estamos verificando su originalidad, pero no hay que desestimar la información y hay que estar pendientes. El panfleto está circulando en WhatsApp. Por eso es que no podemos decir que tan real sea o que no podemos desestimar. Hay que tenerlo ahí en cuenta”, confirmó el coronel Soler a BLU Radio.



El oficial señaló que se mantendrán los operativos en la región, esto al desmentir un supuesto ‘Plan tortuga’ de la fuerza pública ante las acciones delictivas de la banda criminal.



Solo en Antioquia van cinco uniformados asesinados, al parecer, en medio de las acciones decretadas por la organización al mando de Dairo Antonio Úsuga David, alias ‘Otoniel’.