Paola Salgado sería incapaz de atentar contra la vida de los demás: esposo

Mauricio Martínez, esposo de Paola Salgado, la abogada detenida por los atentados en Bogotá, dijo que ella no tiene nada que ver con el ELN y que es completamente inocente pues sería incapaz de atentar contra la vida de alguien.



“Mi esposa no tiene absolutamente nada que ver con el ELN. Lo que se ha hecho aquí es la más grande injusticia porque se quiere vincular a una líder feminista con actos terroristas. No hay la menor forma de comprobar ningún tipo de relación con esos hechos”, dijo (Lea también: La detención me cayó como un baldado de agua fría: prima de Paola Salgado ).



“No cabría en la cabeza ni en su espíritu ni su corazón tan grande que tiene de poner en riesgo la vida de las demás personas y especialmente de las mujeres”, agregó.



Además, señaló que desde que inició sus estudios de Derecho, Paola comenzó a trabajar en pro de los Derechos Humanos y que hoy en día su fuerte son los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres (Lea también: Familiares de detenidos por explosiones en Bogotá dicen que es un falso positivo ).



Martínez enfatizó que su pareja es una feminista de izquierda, algo de público conocimiento que "no tiene que ocultarse” y negó que tuviera en su cuenta de Facebook fotografías alusivas al ELN.