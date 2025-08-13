Papá de Miguel Uribe pide seguir el legado de su hijo: "Transformar el dolor en inspiración"

La Plaza de Bolívar, corazón político de Colombia, que a diario bulle con el pregón de los vendedores ambulantes, el ruido de las palomas y el ir y venir de turistas, amaneció este martes en un inusual silencio. Las banderas que ondean frente al Congreso estaban a media asta por el luto nacional, mientras un goteo constante de ciudadanos se acercaba a despedir al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, que murió este lunes tras ser gravemente herido en un atentado sufrido hace dos meses.

Desde las ocho de la mañana, decenas de personas comenzaron a agolparse en la entrada del Capitolio Nacional, situada en el costado sur de la Plaza. Media hora después, el acceso al Salón Elíptico, donde el lunes se instaló la cámara ardiente, se abrió para el público.

En medio del homenaje, su padre, Miguel Uribe Londoño, ofreció un sentido mensaje en el que agradeció el apoyo que como familia han recibido, exaltó el papel de Claudia Tarazona, esposa d Miguel Uribe y que ha mostrado siempre templanza y fortaleza en medio de la tragedia que rodea a la familia desde hace dos meses, cuando Uribe fue víctima del atentado que finalmente acabó con su vida.

Desde el recinto del Congreso, donde se rindió un solemne homenaje póstumo, Turbay expresó su infinita gratitud a un sinfín de personas e instituciones que acompañaron a la familia en este doloroso momento y que fueron parte fundamental de la vida y carrera de su hijo. El evento marcó un hito de solidaridad y reconocimiento a la trayectoria del joven líder colombiano.

Miguel Uribe Turbay descansará en paz en el Cementerio Central en Bogotá. Foto: AFP

Inició con un sincero reconocimiento a las autoridades legislativas. "La primera y más importante palabra que quiero pronunciar la mañana de hoy es gracias", afirmó el padre, dirigiéndose al presidente del Senado, al representante Julián López, presidente de la Cámara, y a los honorables congresistas presentes.

La gratitud se extendió también a todo el personal que hizo posible la emotiva despedida: "Gracias a todos los funcionarios, empleados y voluntarios de este honorable congreso que han hecho esto posible". Este gesto subraya el reconocimiento al profundo impacto que la labor y la vida pública de Miguel tuvieron dentro del ámbito legislativo y político del país.



El apoyo de la comunidad internacional y medios de comunicación

Un capítulo especial en el discurso fue dedicado al apoyo recibido desde el extranjero, destacando la asistencia del gobierno de los Estados Unidos. "Gracias a la comunidad internacional por su atención, especialmente al gobierno de los Estados Unidos, a su embajada en Colombia, perdón, a su embajador McNamara, quienes han estado de manera constante y solidaria, pendientes del caso de Miguel y a la orden de nuestra familia", expresó el afligido padre.

La presencia en el acto del subsecretario de Estado y el senador Berny Moreno fue particularmente valorada, enfatizando los lazos de amistad: "Gracias al señor subsecretario de Estado y al senador Berny Moreno por estar aquí con nosotros. Los apreciamos mucho y somos amigos de los Estados Unidos de América".



Un legado para Colombia

Más allá de los agradecimientos por el apoyo recibido, el discurso del padre de Miguel Uribe se transformó en un emotivo llamado a perpetuar las enseñanzas y el ejemplo de vida de su hijo. "Miguel querido hijo, le dejas muchas enseñanzas a los colombianos y al mundo", afirmó el padre, visiblemente afectado pero con un tono de inmenso orgullo por la huella que dejó su primogénito.

Exequias de Miguel Uribe Foto: AFP

Instó a todos los presentes y a la nación entera a seguir su ejemplo, transformando el dolor en inspiración: "Yo les pido a todos que sigamos viviendo con las enseñanzas de Miguel y que al actuar pensemos siempre qué haría Miguel en esta situación". Recordó a Miguel como un ser excepcional en todos los roles que desempeñó: "Fuiste un hijo ejemplar y cariñoso. Fuiste siempre mi guía y mi maestro, por lo cual te doy infinitas gracias, Miguel. Gracias por haber sido un hijo amoroso, honesto y ejemplar".

Concluyó con una poderosa imagen de esperanza, pidiendo que el espíritu de Miguel continúe guiando a la nación: "Que tu luz siga iluminando el camino de los colombianos. Gracias a todos y que Dios los bendiga. Que Dios bendiga a los colombianos y a toda Colombia. Muchas gracias".

Escuche aquí el discurso: