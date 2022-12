Para aprobar plebiscito por la paz basta el 13% del censo electoral: Benedetti

El senador Armando Benedetti, ponente del proyecto del plebiscito por la paz, defendió la propuesta de reducir el umbral al 13 por ciento, argumentando que lo que se busca es que le gente participe y se evite el abstencionismo.



“Estamos buscando es que la gente salga a votar, a decir sí o no y no que con la abstención la gente se quede en su casa”, dijo Benedetti, quien agregó que “cuando el umbral es así tan alto a quienes no les gusta no votan sino promueven la abstención”. (Lea además: Denuncian ‘mico’ en plebiscito para la paz que haría obligatorio el voto )



Benedetti señaló que a la cifra del 13 por ciento se llegó luego de analizar el referendo de 2003 donde el umbral era del 25 por ciento y el cuál no pasó por no alcanzarlo. Según Benedetti el fin de bajar este límite es promover la participación en las urnas sin importar cuál sea la decisión de quienes salgan a votar.



“13 por ciento es la mitad más 1 de ese referendo fallido, para que se habilite el plebiscito debe ser por el sí”, agregó el senador. (Vea también: Gobierno envía mensaje de urgencia para impulsar plebiscito de acuerdos de paz )



Así mismo, Benedetti dijo que el plebiscito es vinculante, lo que significa que si el respaldo es por el sí, el proceso de paz tendrá vigencia, pero si no logra el respaldo requerido, los diálogos llegarán a su fin. (Lea aquí: Plebiscito no exigiría mitad más uno de censo electoral, sino mitad de votantes ).



Financiación



Benedetti se refirió al tema de la financiación con dineros públicos de la campaña por el sí y por el no; el senador afirmó que “no será mucho” dinero el que se invierta en dichas campañas y manifestó que se busca tener un equilibrio en la inversión y participación mediática de estas campañas.



“El sí y el no, el tema de la financiación si hay medios de comunicación se busca que exista una equidad”, dijo Benedetti.