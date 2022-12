Participación política de Farc complica aprobación de la JEP en el Congreso

Este martes, durante el primer debate de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), las comisiones primeras conjuntas de Senado y Cámara aprobaron diez artículos, todos relacionados con los derechos de las víctimas, con lo cual ya son 112, de 160, los artículos aprobados.

Sin embargo, la discusión gira ahora entorno a la participación política de las Farc, previo a su sometimiento a la justicia. La senadora Claudia López radicó una proposición mediante la cual proponía que los desmovilizados de esa exguerrilla puedan ocupar cargos de elección popular siempre y cuando hayan recibido una condena dentro de la Justicia Especial.

La bancada de Cambio Radical apoyó ese planteamiento e intervino en el debate afirmando que sería un mal mensaje permitir la participación de excombatientes en las elecciones de marzo próximo, sin que respondan por los delitos de los cuales sean responsables.

“En el caso mío tengo una serie observaciones. Después de haber apoyado el proceso, tengo que dejar en claro cuáles son las razones que considero existen para no acompañar esta reforma, expuse cómo lo es que para el común de los colombianos haya un juzgamiento previo antes de participar en la política. Ningún ciudadano colombiano acepta que una persona haga política sin haber sido juzgado por la JEP y esa circunstancia es la que se nos va a presentar, habida cuenta de que el proceso electoral se avecina pronto”, puntualizó el senador Germán Varón.

El Gobierno afirmó que la proposición de Claudia López es contraria a lo pactado con las Farc, y recordó que “en el acto legislativo de reincorporación política se aprobó que, en el momento en que los candidatos de esa organización política se inscriban, tienen que refrendar, reivindicar y reiterar su compromiso de comparecer ante la JEP”.

Por su parte, Francisco Toloza, vocero del movimiento Voces de Paz, que representa a las Farc en el proceso de implementación del acuerdo, manifestó que “es una forma de hacerle trampa al acuerdo final de paz. La trampa está completa, aquí aletargan a paso de tortuga la aprobación e implementación de la Justicia Especial de Paz y, al mismo tiempo, pretenden que hasta que no haya sentencia de esa jurisdicción no se puede participar en política, pues digan francamente que no quieren ratificar lo que este Congreso aprobó, qué es el acuerdo final de paz”.

La discusión continuará este miércoles, cuando se espera sean discutidas las proposiciones radicadas por el Fiscal General, Néstor Humberto Martínez.