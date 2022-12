Partido Liberal elegirá su candidato a la Presidencia el próximo 19 de noviembre

La decisión clave será el próximo 19 de noviembre, en la consulta popular abierta en la que participarán Juan Fernando Cristo, Humberto de la Calle, Edinson Delgado y Luis Fernando Velasco. También, por unanimidad, la colectividad aprobó la facultad para hacer coaliciones, es decir, que el director y el candidato oficial tendrán la posibilidad formar alianzas interpartidistas.



El Séptimo Congreso Liberal contó también con la visita de Roy Barreras y Armando Benedetti, del Partido de La U, además del exalcalde de Bogotá Luis Eduardo Garzón.



Cada uno de los precandidatos dio un discurso de lo que será su propuesta de Gobierno.



El más aclamado, con gritos, arengas y carteles fue el exjefe negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, quien precisamente resaltó que nunca vaciló en entregarse de lleno para sacar adelante la paz porque Colombia ahora vive una nueva era.



“Tomando como mía una frase de Juan Fernando Cristo, digo que no queremos un país de derecha sino un país de derechos. Y jamás un país de extrema derecha que quiere desatar guerras religiosas, privar a la mujer de sus derechos, consolidar la contrarreforma agraria como si no hubiésemos tenido 7 millones de campesinos desplazados”.

Prometió que no se dejará guiar por los insultos ni las ofensas de los sectores que quieren acabar con el acuerdo de paz y arremetió en contra del ex vicepresidente Germán Vargas Lleras.



“No seremos cómplices de quienes han concedido avales a corruptos a cambio de votos. No seremos cómplices de quienes aprovechan su lugar en la sociedad para discriminar a los más débiles ni de quienes abusan de su autoridad y maltratan a sus subalternos”, dijo de la Calle.

Velasco complementó y criticó a los liberales que coquetean con Germán Vargas Lleras: “Este país descubrió la arrogancia de la élite bogotana cuando vio al vicepresidente darle un coscorrón a su escolta, eso no es liberal”.

Edinson Delgado, que contó con el apoyo de los afrodescendientes liberales, apostó por las causas sociales, asegurando que el Gobierno se debe enfocar en garantizar la seguridad social, en mejorar la salud y resaltó que hoy hay regiones dejadas en el olvido.

“Tenemos que transformar el sistema de salud de los colombianos, estamos planteando con toda la verticalidad eliminar las EPS en Colombia y que el Estado asuma la atención en salud para los colombianos”, dijo.



El exministro Juan Fernando Cristo reiteró que las candidaturas por firmas no son confiables pues así como aparecen, desaparecen del escenario colombiano, y aunque es fiel defensor de la paz, pidió a los militantes liberales, no votar por las Farc.



“No vayan a votar por las Farc, el partido tiene entonces que convertirse en el freno de mano para quienes pretenden desde la extrema izquierda o desde la extrema derecha con populismo, llegar al poder”.



La propuesta de Gobierno de Cristo llamó la atención pues la tituló: Los 10 mandamientos de Cristo.



1. Te sentirás orgulloso de ser liberal sobre todas las cosas



2. Persistirás en la paz, para atrás ni para coger impulso



3. Buscarás por todos los medios los cambios políticos, sociales y económicos que necesita Colombia



4. Darás autonomía y fortalecerás las regiones para que Colombia crezca



5. Trabajaras con el corazón por los derechos de todas y todos



6. Lucharás con todas las fuerzas para acabar la corrupción



7. No descansarás hasta reparar a las víctimas



8. Garantizarás la seguridad de todos los colombianos



9. No caerás en la tentación del populismo, de izquierda o de derecha



10. No insultarás, no ofenderás y no gastarás de más

