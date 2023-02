Partido Liberal radicará su propia reforma a la salud

El Partido Liberal no apoyará la reforma a la salud radicada por el Gobierno nacional. El expresidente César Gaviria decidió que el partido presentará su propia reforma a la salud luego de terminar el estudio del proyecto y en este documento planteó fuertes cuestionamientos, no solo sobre la constitucionalidad del trámite como ley ordinaria, sino que sostiene que "genera una gobernanza débil, con funciones poco claras y repetidas, mediante un aparato burocrático de línea política y no técnica, basado en órganos colegiados no idóneos, sin articulación”.

De hecho, el máximo representante del Partido Liberal indicó que el proyecto abre una puerta a la corrupción por las faltas de garantías para realizar una auditoría a los recursos económicos.

"Se crean estructuras de carácter político, sin la arquitectura técnica mínima necesaria, con una concentración peligrosa en la ordenación del gasto en personas específicas, además de falta de garantías para ejercer una auditoría realmente independiente, pues la contratación de la misma la hace el propio ordenador del gasto", recalcó Gaviria.

El expresidente dice que el proyecto debilita la rectoría del Ministerio de Salud con la creación del Consejo Nacional de Salud y consejos territoriales cuyas funciones no quedan claras frente a la conducción del sistema, pues lo posiciona como un 'co-director'.

Asimismo, se cuestionó los controles administrativos y fiscales relacionados con la contratación, de manera objetiva, de los nuevos centros de atención.

Documento-análisis del expresidente de la República, Cesar Gaviria Trujillo, sobre el proyecto reforma a la salud radicado por el gobierno nacional ; @PartidoLiberal https://t.co/oDeFJgIGf6 — Partido Liberal (@PartidoLiberal) February 22, 2023

Carta a minhacienda por recursos para financiar reforma a la salud

Once congresistas de diferentes partidos, liderados por Humberto de La Calle, radicaron una carta dirigida al ministro de Hacienda, José Antonio Campo, asegurando que el Gobierno no especificó de dónde saldrán los recursos para 10 de 14 disposiciones que tiene la reforma a la salud.

Los congresistas le manifiestan al ministro que el componente de “Estimación de los costos” no es claro y que el proyecto sostiene que estará sujeto a la disponibilidad presupuestal y al marco fiscal de mediano plazo por lo cual les “preocupa que el contenido del texto radicado no cuente realmente con recursos asegurados y esto termine por poner en riesgo la salud de los colombianos”. Por lo cual, le piden al ministro Ocampo la estimación de costos del proyecto.

“Tras 10 años de puesta en marcha de la implementación de la reforma, se necesitará aproximadamente 50 % más de recursos para garantizar su funcionamiento”, y agregan que no hay una estimación real sobre la fuente de los recursos.

